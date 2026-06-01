В Казахстане подвели промежуточные итоги главного экзамена страны.

Как сообщили в Министерстве науки и высшего образования РК, с 10 мая абитуриенты успели сдать основное ЕНТ уже около 139 тысяч раз. В этом году общее число заявок с учетом двух разрешенных попыток превысило 446 тысяч.

Языковые предпочтения поступающих распределились неравномерно. Подавляющее большинство выпускников - 71% - проходили тестирование на казахском языке. Русский язык выбрали 29% участников, а на английском экзамен сдавали всего 259 раз.

Рекорды и пороговый балл

Первые три недели тестирования оказались успешными далеко не для всех. Пороговый уровень смогли преодолеть лишь 67% абитуриентов, а средний результат по стране остановился на отметке в 65 баллов из 140 возможных.

При этом в республике уже появился первый абсолютный рекордсмен. Максимальные 140 баллов сумел набрать Әсет Альтаир, выпускник из Павлодарской области. Кроме того, организаторы отчитались о создании специальных условий на пунктах сдачи: в тестировании смогли принять участие 392 абитуриента с особыми образовательными потребностями.

Шпаргалки и жёсткий контроль

Экзамены традиционно не обходятся без скандалов с техническими новинками. За три недели контролеры зафиксировали 283 нарушения правил. Из них 168 человек лишились возможности сдать экзамен прямо на входе - у них нашли смартфоны, шпаргалки, микронаушники и даже скрытые смарт-очки.

Ещё 115 одиннадцатиклассников выгнали прямо из аудиторий за списывание во время процесса, их бланки полностью аннулированы. В ведомстве подчеркнули, что попыток отправить вместо себя подставных лиц в этом году не зафиксировано. Расслабляться выпускникам не стоит: все видеозаписи будут тщательно перепроверять вплоть до 31 октября, и если обман вскроется позже, результаты аннулируют даже у тех, кто уже поступил.

Для тех, кто не согласен с баллами, работает система апелляции. Подать жалобу на содержание вопросов можно в течение 30 минут после окончания теста, а заявить о технических сбоях - прямо во время экзамена. Электронные сертификаты появятся в личных кабинетах сразу после проверки обращений.