В Астана подготовили около 100 мероприятий ко Дню защиты детей. Праздничная программа пройдет с конца мая по начало июня и будет разделена на шесть тематических блоков для разных возрастных групп — от малышей до подростков и семей.

Для самых маленьких организуют парад колясок «Арба FEST», забег ползунков, игровые зоны и семейные фотолокации. Детей дошкольного возраста ждут обучающие программы по безопасности, а также Международный фестиваль клоунов с шествием и концертом.

Для школьников подготовили творческие конкурсы, спортивные состязания, мастер-классы, показы детской моды и фестивали. Подростки смогут посетить фестивали национальных видов спорта, экскурсии в кинологический центр и церемонию открытия сезона «Жасыл ел».

Одним из самых ярких событий станет Международный чемпионат по дрон-футболу, а также фестиваль «QosymshaFest» и конкурс «Цветная мозаика».

Отдельный блок мероприятий посвящён семейному отдыху. В программу вошли спортивные соревнования, благотворительные концерты, экологические акции, семейные мастер-классы, фестивали и забег «Kids RUN».

Кроме того, в столице после капитального благоустройства откроют несколько обновлённых дворов с детскими площадками и тренажёрными зонами, а по всему городу начнут работу пришкольные лагеря.