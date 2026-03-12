У задержанных изъяли 17 единиц огнестрельного оружия и 242 патрона.

По данным департамента полиции ЗКО, за два дня проведения ОПМ «Правопорядок» раскрыто 16 преступлений. Также задержано 35 человек с запрещёнными предметами. У них изъяли 16 колюще-режущих предметов, 17 единиц огнестрельного оружия и 242 патрона. Кроме того, задержаны 4 человека, которые находились в розыске.

Всего зафиксировано 632 административных правонарушения. В их числе:

· 7 фактов мелкого хулиганства;

· 87 случаев нахождения в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения или распития алкоголя;

· 9 нарушений миграционного законодательства иностранцами или лицами без гражданства.

Также 7 водителей привлечены к ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.