Горячее водоснабжение отключат из-за замены теплотрассы.

В Уральске стартовали работы по модернизации тепловых сетей. Как сообщили в АО "Жайыктеплоэнерго", специалисты приступили к замене участка теплотрассы по улице Айтиева.

В связи с этим жителям домов в центральной части города придется временно обходиться без горячего водоснабжения. Отключение продлится с 1 июня по 17 июля 2026 года.

Список адресов, которые останутся без горячей воды:

ул. Абая: № 104, 104/1, 106, 108;

ул. Айтиева: № 70, 70/1;

ул. Г. Бельгера: № 51, 76;

ул. Рубежинская: № 31, 31/1;

ул. Хусаинова: № 157, 157/1, 131/1.

-АО "Жайыктеплоэнерго" приносит извинения за временные неудобства и просит горожан отнестись к ситуации с пониманием. Все меры принимаются для обеспечения бесперебойной работы коммунальных служб в дальнейшем, - отметили в компании.

Также горячее водоснабжение будет временно отключено в период с 1 июня по 5 июня 2026 года по следующим адресам: