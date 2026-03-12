Это только официально.

В Казахстане около 700 тысяч человек регулярно делают ставки у букмекеров. Однако реальное число игроков может быть значительно больше — часть из них пользуется услугами так называемых «серых» букмекерских контор и онлайн-казино. Об этом сообщает портал FinProm.kz.

Ещё десять лет назад рынок азартных игр в стране был сравнительно небольшим. С 2015 по 2019 годы годовой объём услуг в сфере азартных игр и ставок не превышал 24 млрд тенге. Ситуация резко изменилась в 2020 году — во время пандемии рынок вырос сразу в шесть раз.

Наиболее резкий скачок произошёл в 2022 году. Тогда объём услуг в отрасли достиг 553,7 млрд тенге, увеличившись за год в 7,5 раза.

По словам вице-министра финансов Ержана Биржанова, сегодня около 700 тысяч казахстанцев делают ставки на регулярной основе. Это сопоставимо с населением крупного областного центра.

При этом активная игра у букмекеров может повлиять и на получение банковских кредитов. Как отмечают в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка, если банки увидят регулярные переводы на счета букмекерских контор, это может учитываться при оценке финансовой нагрузки заёмщика.

Значительную часть рынка продолжают занимать иностранные компании. В 2024 году на их долю пришлось 296,2 млрд тенге. В 2025 году показатель снизился до 217,2 млрд тенге, однако значительная часть средств всё ещё уходит за рубеж через международные беттинговые платформы.

Эксперты отмечают, что официальные данные отражают лишь игроков, пользующихся услугами лицензированных операторов. Параллельно быстро растёт и «серый» сегмент — нелицензионные букмекерские конторы и онлайн-казино, зарегистрированные за рубежом. Они работают вне казахстанского правового поля, не платят налоги и не подчиняются требованиям местных регуляторов.

Одним из основных каналов их продвижения стали блогеры и инфлюенсеры. Реклама азартных игр часто подаётся как личная рекомендация и распространяется через Instagram, TikTok и Telegram, охватывая миллионную аудиторию. По мнению специалистов, особенно уязвимой остаётся молодёжь до 30 лет, которая всё чаще оказывается вовлечённой в азартные игры.

В Казахстане реклама азартных игр для блогеров запрещена, однако этот запрет легко обходят иностранные инфлюенсеры — прежде всего из России и других стран СНГ. Их контент свободно смотрят казахстанские пользователи, а нелицензионные платформы получают новых игроков.

Эксперты считают, что рынок азартных игр в стране давно перестал быть нишевой сферой и становится серьёзной социальной проблемой, влияющей на экономику, финансовую стабильность семей и психическое здоровье людей. Пока государство контролирует лишь официальную часть рынка, его «серый» сегмент продолжает расти.