В большинстве регионов ожидается ясная погода без осадков.

По данным РГП «Казгидромет», в пятницу, 13 марта, в западных регионах Казахстана ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

В Уральске ночью температура воздуха составит −4…−6 °C, днём потеплеет до +3…+5 °C. Ветер 9–14 м/с, осадков не ожидается.

В Атырау ночью ожидается −1…−3 °C, днём воздух прогреется до +8…+10 °C. Погода ясная, без осадков. Ветер юго-западный 1–6 м/с.

В Актау ночью температура воздуха составит 0…−2 °C, днём — +10…+12 °C. Ожидается ясная погода без осадков. Ветер юго-восточный 9–14 м/с.

В Актобе ночью температура воздуха ожидается около 0…+2 °C, днём — +1…+3 °C. Ветер 5–10 м/с, осадков также не ожидается.