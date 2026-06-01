Министерство сельского хозяйства РК подготовило поправки, которые вводят временный запрет на покупку импортного продовольствия через систему госзакупок. Проект постановления опубликован на портале "Открытые НПА".
Главное о нововведениях:
Суть ограничений: Госорганам, школам, больницам и другим бюджетным организациям запретят закупать продукты иностранного происхождения.
Исключение: Под запрет не попадут только те товары, которые физически не производятся в Казахстане.
Кто в плюсе: Эксклюзивное право на поставку еды для госструктур получат отечественные фермеры, включенные в специальный реестр казахстанских товаропроизводителей.
Сроки действия: Перечень запрещенных к импорту продуктов утвердят отдельно, а сами защитные меры введут сроком на два года.
В Минсельхозе поясняют, что протекционистские меры необходимы для поддержки местных предпринимателей, развития национальной экономики и обеспечения продовольственной безопасности страны.
Публичное обсуждение документа продлится до 15 июня 2026 года, после чего проект будет направлен на утверждение.