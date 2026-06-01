По итогам мая 2026 года национальная валюта Казахстана ослабла к доллару США сразу на 5,1%.

Официальный курс на конец месяца зафиксировался на отметке 486,51 тенге за доллар. Как сообщили в пресс-службе Национального банка РК, краткосрочная динамика тенге сейчас во многом зависит от ожиданий участников рынка, ситуации на мировых площадках и геополитической обстановки.

При этом в главном финансовом регуляторе подчеркнули, что продолжат придерживаться режима гибкого курсообразования. Такой подход позволяет избегать накопления дисбалансов и гарантирует сохранность золотовалютных резервов страны. Валютные интервенции в мае Нацбанк не проводил.

Покупка долларов для ЕНПФ и продажи из Нацфонда

Анализ майских торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) выявил несколько ключевых факторов, влиявших на рынок:

Закупка валюты для ЕНПФ: Из-за того, что валютная доля пенсионных активов упала ниже 40%, Нацбанк был вынужден активно скупать доллары на бирже. Сумма покупок за май составила внушительные 878,5 млн долларов США - это около 13% от всего объёма торгов.

Вливания из Нацфонда: Для обеспечения трансфертов в республиканский бюджет Нацбанк продал в мае 500 млн долларов из Национального фонда. В день на это уходило порядка 29,4 млн долларов (7,5% от общего объема торгов).

Квазигоссектор: Субъекты квазигосударственного сектора в рамках обязательной нормы продали свою валютную выручку на сумму около 410 млн долларов.

В целом общий объем торгов за месяц составил 6,7 млрд долларов США, а среднедневной объем немного снизился - с 394 млн до 392 млн долларов. Кроме того, в рамках так называемых операций зеркалирования в мае было стерилизовано около 354 млрд тенге.

Чего ждать в июне

В пресс-службе Нацбанка также поделились прогнозными планами на первый летний месяц. Ожидается, что объёмы чистых продаж валюты из Нацфонда для обеспечения бюджетных трансфертов заметно снизятся - Правительство затребовало на июнь от 200 до 300 млн долларов США.

При этом для завершения операций зеркалирования Нацбанк планирует продать валюту в эквиваленте еще 354 млрд тенге. В регуляторе заверили, что при проведении любых транзакций строго соблюдается принцип рыночного нейтралитета, а вся информация останется максимально транспарентной и открытой для рынка.