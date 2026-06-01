Практически весь западный регион страны окажется во власти непогоды. Жителей ожидают осадки, грозы и резкие порывы ветра.

По данным РГП "Казгидромет", 2 июня в Западно-Казахстанской области ожидаются дожди с грозами, а на севере и западе региона - град и шквал; ветер усилится до 15-20 м/с, при этом в центре области сохраняется высокая пожарная опасность. В Уральске также прогнозируют шквалистый ветер, грозу и дневной град при температуре +8...+10 °C ночью и +16...+18 °C днём.

В Атырауской области грозовой фронт распределится неравномерно: ночью дожди с грозами накроют север и запад региона, а днём сместятся на южные и восточные районы. В Атырау осадки и грозы ожидаются в утренние и дневные часы, столбики термометров покажут +13...+15 °C в ночное время и +19...+21 °C днём.

В Мангистауской области в дневные часы на севере, западе и в центре пройдут дожди с грозами, возможен град, а на северо-востоке порывы северо-западного ветра достигнут 15-20 м/с. В Актау гроза и дождь ожидаются преимущественно днем, температура воздуха составит стабильные +14...+16 °C ночью и умеренно теплые +22...+24 °C в разгар дня.

В Актюбинской области днём синоптики обещают дожди и грозы на севере и западе, а ночью и утром северные районы окутает туман; порывы ветра достигнут 15-18 м/с, причем на юге и востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе в течение суток ожидается туман, днем начнется гроза с дождем, температура воздуха будет колебаться от +8...+10 °C ночью до +18...+20 °C днём.