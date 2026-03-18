Суд Западно-Казахстанской области отменил необоснованные платежи частного судебного исполнителя.

В Западно-Казахстанской области суд разобрал дело, связанное с действиями частного судебного исполнителя. Истцы обратились в суд после того, как исполнитель при исполнении одного судебного решения — о встречах родственников с малолетним ребёнком — открыл три отдельных производства и выставил отдельную оплату за каждое. Об этом сообщили в пресс-службе областного суда.

Суд установил, что все три производства касались одного и того же дела, а действия исполнителя фактически совпадали. Несмотря на это, истцы были вынуждены платить трижды, что увеличило их расходы без реальной необходимости.

Суд признал постановления частного исполнителя незаконными и отменил суммы оплаты. При этом суд отметил: фактов бездействия исполнителя не было — все необходимые действия фиксировались, включая причины срывов встреч.

Итог: иск удовлетворён частично. Решение суда уже вступило в законную силу.