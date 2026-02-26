Подозреваемого в совершении преступления уже задержали.

В Уральске полицейские задержали мужчину, которого подозревают в краже обуви из бутика в одном из торгово-развлекательных центров, сообщает Polisia.kz.

По данным полиции, мужчина зашёл в магазин под видом покупателя. Дождавшись момента, когда продавцы отвлеклись на других клиентов, он похитил обувь и покинул бутик.

— Вскоре его установили и задержали. Подозреваемым оказался 34-летний житель города, ранее уже привлекавшийся к ответственности за аналогичные преступления. Сейчас по факту кражи проводится досудебное расследование, — сообщили в ведомстве.

В полиции напоминают: ответственность наступает независимо от стоимости похищенного. Даже кража недорогого товара может обернуться уголовным наказанием.