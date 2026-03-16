В отношении Алмаса Абаева проводится служебное расследование.

Материалы проверки рассмотрит комиссия по этике Агентства по делам государственной службы, передает МИА «Kazinform».

Поводом для разбирательств стало резонансное видео, распространившееся в социальных сетях. На кадрах мужчина, внешне похожий на акима Каратауского района Алмаса Абаева, несколько раз наносит удары другому мужчине на футбольном поле. После публикации видео в акимате Шымкента сообщили о начале служебной проверки и призвали не делать поспешных выводов до ее завершения.

Редакция Kazinform направила официальный запрос в Агентство РК по делам государственной службы, где подтвердили, что дело находится на рассмотрении.

— По доводам, указанным в запросе, в отношении акима Каратауского района Шымкента Абаева А.Е. возбуждено дисциплинарное дело и назначено служебное расследование. Материалы служебного расследования будут рассмотрены на заседании Комиссии по этике Агентства, — сообщил руководитель управления контроля деятельности местных государственных органов Жасулан Тулаков.

По его словам, комиссия по этике должна дать оценку действиям чиновника и определить, был ли допущен дисциплинарный проступок.

На сайте акимата Шымкента сообщается, на должность акима Каратауского района Алмас Абаев был назначен в апреле 2025 года. Абаев окончил Казахский инновационный гуманитарно-юридический университет, а также университет Тор Вергата в Италии. По специальности - международный магистр в сфере финансов, права и государственных закупок.