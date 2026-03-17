Родители требуют усилить меры безопасности в школе.

В одной из школ Атырау произошёл инцидент, в результате которого пострадала ученица: ученик 9 класса ранил восьмиклассницу острым предметом. После случившегося родители школьников потребовали усилить меры безопасности в учебном заведении, передаёт Almaty.tv.

По предварительной информации, конфликт произошёл во время перемены. Отмечается, что подростки даже не были знакомы друг с другом.

После происшествия ученики и их родители находятся в состоянии шока. Многие считают, что в школе необходимо усилить контроль и безопасность.

— Конечно, мы испугались. Нам пришло сообщение: срочно заберите своих детей. Мы сразу приехали и забрали их. Теперь со всех сторон слышим разные новости. Кто мог подумать, что такое может случиться именно в нашей школе, — рассказала одна из родительниц.

Пострадавшая девочка получила ранения в область шеи, рук и грудной клетки. Её доставили в реанимацию в тяжёлом состоянии.

Позже врачи сообщили, что состояние ребёнка улучшилось, и пациентку перевели из реанимации в хирургическое отделение.

— Состояние пациентки стабильное. Оценивается как средней степени тяжести. Сегодня её перевели в общую палату вместе с матерью. У ребенка имеются различные травмы разной степени тяжести — в области грудной клетки, руки и шеи.

При поступлении из-за серьезного ранения грудной клетки её поместили в реанимацию. Известно, что ранения нанесены острым предметом, но точно сказать, каким именно, пока сложно, — сообщили в больнице.

В администрации школы подтвердили, что инцидент произошёл во время перемены. По их словам, ученик девятого класса ранил девочку острым предметом, однако точные обстоятельства конфликта пока неизвестны.

По информации специалистов, подросток психически здоров и ранее нигде на учёте не состоял.

— Ученик состоял у нас только в списке низкой академической успеваемости. По причине психических отклонений он нигде на учете не состоял. Меры безопасности сейчас усилены.

Был ли это нож или ножницы, я точно сказать не могу, меня там не было. В интересах следствия мы не можем раскрывать детали. Кроме того, по закону мы не имеем права проверять сумки учеников, — сообщил директор школы.

В полиции сообщили, что девятиклассник задержан, по факту происшествия возбуждено уголовное дело. Сейчас правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства случившегося.

Также отмечается, что родителей подростка привлекут к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребёнка.