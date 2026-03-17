В Центральной комиссии референдума подвели окончательные итоги голосования по принятию новой Конституции Казахстана.

По данным комиссии, за принятие нового Основного закона проголосовали 7 954 667 человек, что составляет 87,15% от числа участников референдума. Против высказались 898 099 граждан.

Кроме того, 146 558 бюллетеней признаны недействительными.

Таким образом, решение по вопросу, вынесенному на референдум, считается принятым.

Всего участие в голосовании приняли 9 127 192 человека, или 73,12% от числа граждан, имеющих право голоса.

Республиканский референдум по новой Конституции состоялся 15 марта. Ранее президент Касым-Жомарт Токаев отмечал, что в ходе голосования была зафиксирована рекордно высокая явка.

Глава государства также сообщил, что 15 марта в Казахстане будет ежегодно отмечаться День Конституции.