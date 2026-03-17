Подозреваемую в мошенничестве задержали.

В департаменте полиции ЗКО сообщили о задержании женщины, которую подозревают в мошенничестве. Она пообещала оформить диплом о высшем образовании для сына одной из жительниц Уральска.

Подозреваемая уверяла, что поможет с поступлением и получением диплома. Под этим предлогом она получила деньги. Долгое время злоумышленница вводила женщину в заблуждение: писала сообщения и делала вид, что процесс идёт. Но к обещанному сроку ни диплома, ни денег потерпевшая так и не получила.

Поняв, что её обманули, женщина обратилась в полицию. Ущерб составил 1,5 миллиона тенге. Подозреваемую нашли и задержали, она признала свою вину. Сейчас идёт расследование.

Полиция предупреждает: не доверяйте сомнительным предложениям о «быстром» получении дипломов и других документов. Оформлять их нужно только через официальные учебные заведения. Будьте внимательны и не попадайтесь на уловки мошенников.