Казахстанский спортсмен стал чемпионом зимних Паралимпийских игр по парабиатлону и бронзовым призёром по лыжным гонкам.

Казахстанскому спортсмену Ерболу Хамитову, ставшему чемпионом зимних Паралимпийских игр по парабиатлону и бронзовым призёром по лыжным гонкам, вручили ключи от двухкомнатной квартиры. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства туризма и спорта.

Спонсором выступила строительная компания.

Хамитов вернулся в Казахстан 17 марта. В аэропорту его и других членов национальной сборной встретили и поздравили министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов и председатель Национального паралимпийского комитета Бахыт Сапаров.

Министр отметил значимость достижений казахстанских спортсменов на Паралимпиаде:

– Впервые в истории на зимних Паралимпийских играх Казахстан завоевал золотую медаль в пара биатлоне, а также впервые на одних Играх наша сборная завоевала сразу две медали. Это – результат огромного труда, тщательной подготовки и сильного духа. Каждый из спортсменов достойно защитил честь страны. Мы гордимся вами, – сказал Мырзабосынов.

Сам Ербол Хамитов поблагодарил болельщиков за поддержку и подчеркнул, что достигнутый результат станет для него дополнительной мотивацией для новых побед.

Спортсмен отметил, что важно сохранять верность своим целям и продолжать двигаться вперёд, несмотря на трудности.