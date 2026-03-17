Как сообщили в акимате, с 19 января по 28 февраля 2026 года от жителей города принимались проектные предложения. Всего поступило 43 инициативы.
После рассмотрения на экспертном совете были отобраны девять проектов:
— благоустройство центрального парка в посёлке Деркул;
— установка детской площадки во дворах домов 32/1 и 33/3 микрорайона Жеңіс;
— создание «Аллеи любви»;
— благоустройство аллеи имени Т. Бигелдинова в посёлке Зачаганск;
— установка детской площадки на улицах Кажымукана и Малина;
— благоустройство территории перед детским садом «Мурагер» в 10 микрорайоне;
— обустройство бульвара для жителей возле дома №32 в 4 микрорайоне;
— установка детской площадки у дома 32/2 по улице С. Датова;
— благоустройство подъездной дороги к дому №3 в микрорайоне Жана Орда.
Онлайн-голосование пройдет с 23 марта по 10 апреля на официальном сайте акимата. Итоги подведут с 13 по 17 апреля.
В акимате подчеркнули, что реализация проектов напрямую зависит от активности жителей. В первую очередь будут реализованы инициативы, набравшие наибольшее количество голосов.
Проголосовать можно по ссылке:
https://www.gov.kz/memleket/entities/uralsk/bnu/769?lang=ru