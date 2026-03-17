Казахстанские авиакомпании увеличат число внутренних рейсов в преддверии и в период празднования Наурыза, сообщили в пресс-службе Министерства транспорта РК. Всего планируется запустить порядка 160 дополнительных перелётов по популярным направлениям.

Как сообщили в отрасли, группа компаний Air Astana и FlyArystan с 16 по 29 марта 2026 года выполнит 146 дополнительных рейсов, из которых 80 — по маршруту Алматы – Астана.

Также дополнительные перелёты запланированы из Алматы, Астаны и Актау в Актобе, Шымкент, Туркестан, Караганду, Костанай, Семей, Атырау, Усть-Каменогорск и Уральск.

В свою очередь, авиакомпания SCAT усилит расписание в несколько этапов. С 19 по 21 марта запланировано пять дополнительных рейсов по маршруту Алматы – Астана и один рейс Шымкент – Актау.

С 23 по 26 марта добавят ещё четыре рейса Алматы – Астана, а также по одному рейсу по направлениям Шымкент – Астана и Актау – Астана.

Отмечается, что увеличение количества рейсов позволит повысить транспортную доступность между регионами и создаст дополнительные возможности для поездок граждан в период празднования Наурыза.

Пассажирам рекомендуют заранее проверять наличие билетов и актуальное расписание на официальных сайтах авиакомпаний, а также планировать поездки заблаговременно.