Подозреваемого подростка задержали.

В одной из школ Атырау произошёл инцидент с участием подростков — учащийся 9 класса ранил ученицу 8 класса. Пострадавшую доставили в больницу, сообщили в департаменте полиции Атырауской области.

На место происшествия прибыли сотрудники скорой медицинской помощи и полиции. Девочку госпитализировали в областную детскую больницу. Её состояние оценивается как стабильное, средней степени тяжести. Врачи оказывают ей необходимую медицинскую помощь.

Как уточнили в полиции, подозреваемый подросток был задержан.

– По предварительной информации, ранение острым предметом нанес ученик 9 класса. Подозреваемый задержан и вместе с родителями доставлен в отдел полиции. Все процессуальные действия проводятся в присутствии его законных представителей. В настоящее время сотрудники полиции проводят необходимые следственные действия. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, – сообщили в ДП Атырауской области.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Родителей подростка также привлекут к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребёнка.

Подробности инцидента в полиции не раскрывают.