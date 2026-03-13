Простые рекомендации помогут правильно постирать пуховик и сохранить его форму и тепло до следующего сезона.

С окончанием холодов многие просто снимают пуховик и убирают его в шкаф до следующего сезона. Но если сделать это без стирки и правильного хранения, к следующей зиме можно обнаружить неприятный запах, сбившийся пух и потерю формы. Чтобы куртка прослужила дольше и не потеряла свои свойства, достаточно соблюдать несколько простых правил.

Как правильно стирать пуховик

Перед стиркой обязательно посмотрите ярлык на изделии — там указаны рекомендации производителя. Большинство современных пуховиков можно стирать в стиральной машине.

Чтобы не испортить куртку, придерживайтесь нескольких правил:

застегните молнии, кнопки и липучки;

выверните пуховик наизнанку;

используйте жидкое средство для деликатной стирки;

выбирайте режим для деликатных тканей и температуру около 30 °C ;

включите дополнительное полоскание, чтобы полностью вымыть моющее средство.

Полезный совет: положите в барабан 2–3 теннисных мяча. Они помогут пуху не сбиться в комки во время стирки.

Как сушить пуховик, чтобы пух не сбился

После стирки куртку лучше сушить в горизонтальном положении на сушилке или чистой поверхности. Помещение должно хорошо проветриваться.

Во время сушки пуховик стоит время от времени встряхивать и слегка разминать наполнитель руками — так пух распределится равномерно и куртка быстрее восстановит форму.

Если есть сушильная машина, можно использовать деликатный режим, также добавив теннисные мячи.

Как хранить пуховик до следующего сезона

Перед тем как убрать куртку в шкаф, убедитесь, что она полностью высохла. Даже небольшая влажность может испортить наполнитель.

Чтобы пуховик хорошо пережил «летний отпуск», лучше:

повесить его на широкую вешалку;

убрать в тканевый чехол, который пропускает воздух;

хранить в сухом месте;

не сжимать куртку в вакуумных пакетах.

Правильная стирка и хранение займут немного времени, зато зимой пуховик будет выглядеть почти как новый и снова надёжно защитит от холода.