С окончанием холодов многие просто снимают пуховик и убирают его в шкаф до следующего сезона. Но если сделать это без стирки и правильного хранения, к следующей зиме можно обнаружить неприятный запах, сбившийся пух и потерю формы. Чтобы куртка прослужила дольше и не потеряла свои свойства, достаточно соблюдать несколько простых правил.
Как правильно стирать пуховик
Перед стиркой обязательно посмотрите ярлык на изделии — там указаны рекомендации производителя. Большинство современных пуховиков можно стирать в стиральной машине.
Чтобы не испортить куртку, придерживайтесь нескольких правил:
застегните молнии, кнопки и липучки;
выверните пуховик наизнанку;
используйте жидкое средство для деликатной стирки;
выбирайте режим для деликатных тканей и температуру около 30 °C;
включите дополнительное полоскание, чтобы полностью вымыть моющее средство.
Полезный совет: положите в барабан 2–3 теннисных мяча. Они помогут пуху не сбиться в комки во время стирки.
Как сушить пуховик, чтобы пух не сбился
После стирки куртку лучше сушить в горизонтальном положении на сушилке или чистой поверхности. Помещение должно хорошо проветриваться.
Во время сушки пуховик стоит время от времени встряхивать и слегка разминать наполнитель руками — так пух распределится равномерно и куртка быстрее восстановит форму.
Если есть сушильная машина, можно использовать деликатный режим, также добавив теннисные мячи.
Как хранить пуховик до следующего сезона
Перед тем как убрать куртку в шкаф, убедитесь, что она полностью высохла. Даже небольшая влажность может испортить наполнитель.
Чтобы пуховик хорошо пережил «летний отпуск», лучше:
повесить его на широкую вешалку;
убрать в тканевый чехол, который пропускает воздух;
хранить в сухом месте;
не сжимать куртку в вакуумных пакетах.
Правильная стирка и хранение займут немного времени, зато зимой пуховик будет выглядеть почти как новый и снова надёжно защитит от холода.