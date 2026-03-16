Несколько простых правил помогут сделать окна идеально чистыми без лишних усилий.

Чистые окна сразу делают дом светлее и уютнее. Но многие сталкиваются с одной и той же проблемой: после уборки на стекле остаются разводы. На самом деле избежать этого проще, чем кажется. Достаточно знать несколько простых правил.

Выбирайте правильную погоду

Мыть окна лучше в пасмурный, но сухой день. Если на стекло светит яркое солнце, вода и моющее средство высыхают слишком быстро, из-за чего появляются разводы.

Также не стоит мыть окна во время сильного ветра или дождя.

Сначала уберите пыль и грязь

Перед тем как браться за стекло, протрите:

подоконник,

рамы,

углы и уплотнители.

Если начать сразу со стекла, грязь с рам может снова попасть на уже вымытые участки.

Используйте правильные инструменты

Чтобы окна были чистыми без разводов, лучше использовать:

мягкую губку или салфетку из микрофибры;

резиновый скребок для стекла;

сухую ткань для финальной полировки.

Обычные тряпки или бумажные полотенца часто оставляют ворсинки и следы.

Не переборщите с моющим средством

Многие думают, что чем больше средства — тем чище стекло. Но избыток пены как раз и оставляет разводы.

Достаточно добавить несколько капель средства для мытья посуды в тёплую воду. Этого хватит для хорошей очистки.

Мойте окна сверху вниз

Это простой, но очень важный принцип. Если двигаться сверху вниз, грязная вода не будет стекать на уже вымытые участки.

После этого проведите по стеклу резиновым скребком и протрите края сухой тканью.

Завершите уборку сухой салфеткой

Даже если стекло выглядит чистым, лучше пройтись по нему сухой микрофиброй или мягкой тканью. Это уберёт остатки влаги и придаст стеклу блеск.

Маленький лайфхак

Некоторые хозяйки используют для полировки газетную бумагу. Она хорошо впитывает влагу и помогает убрать мелкие разводы.

Если соблюдать эти простые правила, окна будут оставаться чистыми и прозрачными гораздо дольше. А сама уборка займёт меньше времени и сил.