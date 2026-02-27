Деньги выделили из местного бюджета.

В Западно-Казахстанской области начнётся подготовка к проведению взрывных работ на реках. На эти цели из местного бюджета выделено 280 миллионов тенге. Об этом рассказал заместитель акима ЗКО Калияр Айтмухамбетов.

— Государственные закупки уже завершены, подрядные организации определены. Утверждён график проведения работ — приступить к ним планируется в начале марта, — пояснил он.

Как отметил замакима, в регионе нет специализированных компаний, имеющих допуск к проведению подобных мероприятий, поэтому привлечена организация из другой области.

Взрывные работы направлены на предотвращение ледовых заторов и снижение риска паводка в период весеннего половодья.