Производители Samsung и Apple рассказали, как сохранить ресурс аккумулятора и продлить его срок службы.
Избегайте экстремальных температур
Аккумуляторы плохо переносят очень низкие или высокие температуры. В устройствах Samsung рекомендуют использовать гаджет при температуре воздуха от 0° до 35 °C, а длительное воздействие холода или жары может привести к снижению эффективности батареи и даже к неожиданному выключению.
То же правило действует и для iPhone: излишний нагрев при зарядке или попадание под прямые солнечные лучи ухудшают состояние батареи.
Правильная зарядка — залог долголетия
Полный разряд до 0 % и зарядка до 100 % без необходимости могут сильнее изнашивать литий-ионные батареи. На iPhone и iPad встроена функция Low Power Mode / Оптимизированная зарядка, которая помогает сохранить ресурс аккумулятора, автоматически ограничивая фоновые процессы и снижая яркость, когда заряд падает ниже определённого уровня.
Используйте встроенные режимы и настройки
Чтобы батарея служила дольше, включите полезные опции, которые предлагают производители:
На Samsung:
• Активируйте Power Saving Mode и оптимизируйте настройки батареи через меню Battery and Device Care.
• Используйте приложение Samsung Members для диагностики состояния батареи.
На устройствах Apple:
• Включите Low Power Mode при низком заряде.
• Регулярно обновляйте iOS — обновления содержат улучшения управления питанием.
Экономьте заряд в повседневном использовании
Оба производителя советуют уменьшать расход энергии за счёт настроек:
регулировать яркость экрана или включить автоматическую адаптивную яркость;
по возможности держать Wi-Fi включённым вместо мобильной передачи данных (Wi-Fi потребляет меньше энергии на передачу данных);
отключать службы геолокации и фоновые обновления приложений, если они не нужны в данный момент.
Главное правило экспертов: батареи — расходный элемент, и даже у премиальных устройств ёмкость батареи с годами уменьшается. Но правильная эксплуатация, настройки и аккуратная зарядка помогают замедлить этот процесс и сохранить автономность гаджета дольше