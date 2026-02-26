Если ваш смартфон или планшет всё чаще просит зарядку, это не обязательно проблема устройства — чаще всего батарея изнашивается из-за неправильного использования.

Производители Samsung и Apple рассказали, как сохранить ресурс аккумулятора и продлить его срок службы.

Избегайте экстремальных температур

Аккумуляторы плохо переносят очень низкие или высокие температуры. В устройствах Samsung рекомендуют использовать гаджет при температуре воздуха от 0° до 35 °C, а длительное воздействие холода или жары может привести к снижению эффективности батареи и даже к неожиданному выключению.

То же правило действует и для iPhone: излишний нагрев при зарядке или попадание под прямые солнечные лучи ухудшают состояние батареи.

Правильная зарядка — залог долголетия

Полный разряд до 0 % и зарядка до 100 % без необходимости могут сильнее изнашивать литий-ионные батареи. На iPhone и iPad встроена функция Low Power Mode / Оптимизированная зарядка, которая помогает сохранить ресурс аккумулятора, автоматически ограничивая фоновые процессы и снижая яркость, когда заряд падает ниже определённого уровня.

Используйте встроенные режимы и настройки

Чтобы батарея служила дольше, включите полезные опции, которые предлагают производители:

На Samsung:

• Активируйте Power Saving Mode и оптимизируйте настройки батареи через меню Battery and Device Care.

• Используйте приложение Samsung Members для диагностики состояния батареи.

На устройствах Apple:

• Включите Low Power Mode при низком заряде.

• Регулярно обновляйте iOS — обновления содержат улучшения управления питанием.

Экономьте заряд в повседневном использовании

Оба производителя советуют уменьшать расход энергии за счёт настроек:

регулировать яркость экрана или включить автоматическую адаптивную яркость;

по возможности держать Wi-Fi включённым вместо мобильной передачи данных (Wi-Fi потребляет меньше энергии на передачу данных);

отключать службы геолокации и фоновые обновления приложений, если они не нужны в данный момент.

Главное правило экспертов: батареи — расходный элемент, и даже у премиальных устройств ёмкость батареи с годами уменьшается. Но правильная эксплуатация, настройки и аккуратная зарядка помогают замедлить этот процесс и сохранить автономность гаджета дольше