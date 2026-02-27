Очевидцы рассказали о первых минутах после взрыва в кафе Щучинска, где погибли семь человек, а власти региона озвучили суммы компенсаций семьям жертв и пострадавшим.

Подробности первых минут трагедии в кафе «Центр плова», унёсшей жизни семи человек, рассказал очевидец, передаёт belles.kz.

— Всё очень быстро произошло. За секунду. Выбегали люди. Все с ожогами. Все повара, персонал — все буквально в снег падали. Всех вытаскивали. Я побежал, там я вижу свою тётю – её забирают, она вся обожжённая была, сильно, всё в крови. Они были все обожжённые, некоторые без волос вышли, все куртки оставили, босиком выбегали люди, — поделился очевидец Алибек.

По информации ДЧС Акмолинской области, хлопок газовоздушной смеси произошёл в кафе, пристроенном к жилой пятиэтажке. Пожарные прибыли на место через 5 минут, когда здание уже горело открытым пламенем, а стены обрушились.

Погибшие: 7 человек (6 сотрудников заведения и 16-летняя девушка).

Пострадавшие: 28 человек.

В больницах: 13 пациентов, часть из них транспортирована в Кокшетау. Четверо находятся в реанимации в тяжёлом состоянии.

Героизм спасателей: Из огня вынесли семь баллонов (5 газовых и 2 кислородных), предотвратив повторные взрывы.

Аким Бурабайского района Арай Садыков сообщил, что в городе развёрнут штаб и оказывается вся необходимая помощь.

— Пострадало 28 человек, семь погибли, среди них одна несовершеннолетняя. Семьям погибших будет выплачена материальная помощь в размере двух миллионов тенге, пострадавшим выплатят по одному миллиону тенге, — подчеркнул аким.

Также в ДЧС Акмолинской области сообщили, что сейчас проводится досудебное расследование по части 3 статьи 292 УК РК «Нарушение требований пожарной безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Согласно Уголовному кодексу, за такое преступление грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.