МВД опубликовало видео задержания в Индонезии подозреваемого в убийстве пожилой супружеской пары в Атырауской области.

Напомним, 25 декабря 2025 года в полицию поступило заявление о пропаже семьи из четырёх человек: супругов 66 и 64 лет и двоих их взрослых детей 33 и 35 лет. Тогда полиция завела уголовное дело по статье «Убийство».

6 января в Кызылкогинском районе Атырауской области были обнаружены тела супругов с ножевыми ранениями в хозяйственной постройке на территории дома.

Подозреваемый в убийстве супругов — зять погибших — Султан Сарсемалиев находился в международном розыске. Вместе с ним разыскивали и его супругу Акбаян, 30-летнюю младшую дочь убитой семейной пары. По делу она проходила как без вести пропавшая.

Позже стало известно, что детей подозреваемого в убийстве передали под защиту государства.

24 февраля в Polisia.kz сообщили, что сотрудники МВД Казахстана при взаимодействии с зарубежными коллегами в деревне Сенару на острове Ломбок в Республике Индонезия задержали мужчину, подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления, предусмотренного частью 2 статьи 99 УК РК.

Вместе с ним установлена его бывшая супруга, ранее объявленная в международный розыск как без вести пропавшая.

Позже стало известно, что младшая дочь из пропавшей семьи проходит по делу как подозреваемая.