Прокурор запросил для подсудимого три с половиной года лишения свободы с конфискацией имущества.

В Уральском городском суде огласили приговор в отношении 43-летнего блогера Айболата Букенова. Его признали виновным в мошенничестве, вымогательстве и легализации преступных доходов. Ему назначили наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии средней безопасности.

По версии следствия, Букенов, набрав аудиторию в соцсетях на критике властей, требовал деньги за «помощь» и удаление публикаций. Потерпевшими признаны акимы нескольких районов ЗКО, чиновники и депутат.

Часть полученных средств, как утверждает обвинение, блогер потратил на ставки. Все потерпевшие требовали возмещения ущерба. Сам Букенов вину признал и пообещал вернуть деньги. Кстати, подсудимый заключил соглашение в форме сделки о признании вины.

Сегодня, 25 февраля, на заседании суда, практически все потерпевшие по делу просили суд назначить блогеру самое строгое наказание.



На время следствия блогер находился под домашним арестом. После оглашения приговора его взяли под стражу в зале суда.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.