В Атырау и Актау будет относительно тепло, а в Уральске и Актобе сохранится мороз.

Согласно данным РГП «Казгидромет», завтра в Уральске будет облачно. Днём температура составит около –8 °C, ночью опустится до –18 °C. Осадков не ожидается, ветер слабый.

В Атырау прогнозируется пасмурная погода. Днём температура около +6 °C, ночью до -9 °C. Осадков не ожидается, ветер умеренный, днём возможны порывы до 11 м/с.

В Актау будет преимущественно облачно. Днём температура около +5 °C, ночью до –1 °C. Осадков также не прогнозируется.

В Актобе сохранится морозная погода. Днём температура около –11 °C, ночью до –14 °C. Осадков не ожидается, возможны порывы ветра до 10 м/с.