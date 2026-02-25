Олимпийским чемпион награжден орденом «Барыс» ІІ степени.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял в Акорде чемпиона ХХV зимних Олимпийских игр — фигуриста Михаила Шайдорова, который впервые в истории Казахстана выиграл золотую медаль в мужском одиночном катании, и вручил ему государственную награду.

Церемония прошла 25 февраля, на ней также присутствовали тренеры и наставники спортсмена. Токаев подчеркнул, что победа Шайдорова стала важным событием для всей страны.

— Прежде всего это историческая награда, которую казахстанцы ждали целых 32 года. Во-вторых, это первое олимпийское золото, которое завоевали отечественные фигуристы. В-третьих, весь мир смог убедиться, что в Казахстане есть яркие таланты… Это настоящий триумф, сотворенный нашим соотечественником на льду Кортина д’Ампеццо, — отметил Токаев.

Глава государства выразил благодарность Михаилу, его тренерам и семье за упорство, трудолюбие и достижения на мировой арене. Он также отметил, что триумф спортсмена стал вдохновением для молодых казахстанцев и важной страницей в истории национального спорта.

За высокие достижения на Олимпиаде Токаев наградил Шайдорова орденом «Барыс» ІІ степени, а его тренера-консультанта Алексея Урманова — орденом «Достық» ІІ степени.