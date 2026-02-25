Кибератаки способны в любой момент нарушить подачу электроэнергии, воды, тепла и газа для населения.

Депутат мажилиса Абуталип Мутали выступил с депутатским запросом, в котором призвал обратить пристальное внимание на укрепление киберзащиты объектов энергетики и промышленности Казахстана, сообщили в пресс-службе мажилиса.

По его словам, автоматизированные системы управления технологическими процессами и SCADA-системы являются основой цифровой инфраструктуры на промышленных и критически важных объектах, в том числе на ТЭЦ, тепловых сетях, водозаборах, насосных станциях, линиях электропередач и подстанциях. Их бесперебойная работа напрямую влияет на обеспечение населения теплом, электричеством и водой.

— В условиях активного внедрения АСУ ТП и SCADA в топливно-энергетическом комплексе, промышленности, транспорте и добывающем секторе вопросы кибербезопасности технологических сетей имеют критическое значение для национальной безопасности, — отметил Мутали.

Депутат обратил внимание, что в настоящее время централизованного механизма защиты технологических сетей фактически нет. Многие объекты работают на устаревшем оборудовании, отсутствует единая классификация по уровню критичности, а меры по защите OT-среды остаются формальными.

— По международной и региональной практике более 60% киберинцидентов в промышленности связаны с уязвимостями АСУ ТП и SCADA, — подчеркнул он.

Мутали указал, что в Казахстане уже фиксировались случаи сбоев технологических процессов и нарушений энергоснабжения из-за кибератак. Он предупредил, что подобные инциденты могут оставить целые регионы без света, тепла, воды и газа, особенно в зимний период.

— Это не просто неудобство — это прямая угроза жизни людей и национальной безопасности. Мы потеряем миллиарды долларов, — заявил депутат.

В связи с этим он предложил ряд конкретных мер: организацию централизованного мониторинга, обязательную сегментацию IT и OT-сетей, внедрение систем обнаружения аномалий, разработку планов реагирования, регулярное обучение персонала, создание отраслевого центра компетенций (OT-CERT) и устойчивое финансирование усилий по киберзащите.