Производство молока в Казахстане растёт третий год подряд, но цены продолжают повышаться.

В Казахстане увеличивается производство обработанного жидкого молока и сливок. По итогам прошлого года выпущено 665,2 тысячи тонн продукции, что на 7,1% больше, чем годом ранее. Это один из самых высоких темпов роста за последние десять лет. Производство молока растёт уже третий год подряд. Об этом свидетельствуют данные портала EnergyProm.kz.

Положительная динамика сохраняется и в этом году. В январе предприятия произвели 53,8 тысячи тонн молока, что на 6,1% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года.

Казахстанские молокозаводы почти полностью обеспечивают внутренний спрос. По итогам прошлого года доля отечественной продукции составила 95,1%, тогда как годом ранее — 94,6%. Объёмы импорта снизились на 4% и составили 34,2 тысячи тонн.

При этом экспорт казахстанского молока заметно вырос — почти в два раза. Если годом ранее за рубеж отправили 2,7 тысячи тонн, то в прошлом году — уже 5,1 тысячи тонн. Всего на внутреннем рынке было реализовано 694,3 тысячи тонн молока, что на 6,2% больше, чем годом ранее.

Несмотря на рост производства, молоко продолжает дорожать. В январе 2026 года цены выросли на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, а в годовом выражении — на 9,2%.

В январе средняя цена по стране составила:

610 тенге за литр молока жирностью 2,2–2,5%;

660 тенге за литр молока жирностью 3,2–4,5%.

При этом цены в регионах сильно отличаются.

Самое дорогое молоко жирностью 2,2–2,5% продавали в Кызылорде — 880 тенге за литр и Атырау — 858 тенге. Самые низкие цены были в Талдыкоргане — 381 тенге, Павлодаре — 415 тенге и Кокшетау — 417 тенге. Разница между самым дорогим и самым дешёвым молоком достигала 2,3 раза.

Молоко жирностью 3,2–4,5% дороже всего стоило в Атырау — 871 тенге за литр и Актау — 816 тенге.

Самая низкая цена зафиксирована в Уральске — 437 тенге за литр, что почти в два раза дешевле, чем в Атырау.