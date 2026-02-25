Экипаж успел катапультироваться.

В Карагандинской области во время учебного полёта потерпел крушение военный истребитель Су-30СМ. Об этом сообщили в Министерстве обороны Казахстана.

По данным ведомства, инцидент произошёл 25 февраля при выполнении плановых учебно-тренировочных полётов. Экипаж успел катапультироваться — оба лётчика живы, угрозы их жизни и здоровью нет. Сейчас они находятся под наблюдением врачей.

– Для установления причин и обстоятельств происшествия создали специальную комиссию во главе с начальником департамента безопасности полётов. В её состав включили профильных специалистов авиационной службы. По результатам расследования будет дана правовая оценка и принято процессуальное решение, – говорится в сообщении.

Место падения самолёта оцеплено. По информации Минобороны, угрозы для населения и инфраструктуры нет.