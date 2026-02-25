Он не носит громких званий и титулов. Своей главной наградой тренер считает успехи учеников, среди которых — мастера спорта СССР и Республики Казахстан по боксу. Речь идет об Александре Ильиче Пятине из села Шынгырлау, чья школа бокса стала легендарной и узнаваемой не только в ЗКО, но и во всем Казахстане.

Подтянутого и улыбчивого мужчину сложно назвать пенсионером со стажем, хотя в этом году Александр Ильич Пятин отметит свое 80-летие. Вся его жизнь связана со спортом — может быть, в этом и кроется секрет его неиссякаемой энергии? Он до сих пор работает тренером по боксу в ДЮСШ и пять дней в неделю спешит по вечерам в местный колледж, где в спортзале его уже ждут ребята. За плечами Александра Ильича более чем полувековой стаж в спорте. Когда он рассказывает о себе, невольно задумываешься о том, какие подчас удивительные виражи делает судьба.

Он родился 23 июня 1946 года в совхозе имени Цвиллинга Оренбургской области в семье фронтовика и был третьим, младшим из детей. Вскоре Пятины переехали в Казахстан, на станцию Чингирлау (ныне Шынгырлау). В школу Александр пошел в начале 50-х годов. Вспоминая то время, наш собеседник отмечает, что больше по душе ему были гуманитарные предметы, а вот физкультуры в школе не было совсем.

То, что парень оказался на редкость спортивным, выяснилось уже во время учебы в Уральске, в ГПТУ-11, куда он поступил в 1964 году. Здесь в свободное от занятий время Александр охотно занимался волейболом, баскетболом и боксом, который позже и стал его призванием. Будучи студентом, он активно принимал участие в соревнованиях. А потом была служба в армии — три года на Украине, в Луганске и Харькове.

Демобилизовавшись, Александр вернулся в родные места. На дворе был конец 60-х. Спортивного парня приметили: в райкоме его пригласили на собеседование и предложили должность физрука в СПТУ-142 (позже ставшее СПТУ-18). С этого периода и началась деятельность Александра Ильича на спортивном поприще. Помимо основных уроков, он вел секции баскетбола, волейбола и, конечно, бокса. Спустя пару лет его «переманили» в ГПТУ-87 (впоследствии СПТУ-7) на должность воспитателя. Вместе с ребятами в составе агитбригады он выезжал по совхозам: артисты организовывали концерты, а спортсмены участвовали в соревнованиях по волейболу и футболу. Нужно отметить, что уже тогда воспитанники Александра Пятина успешно выступали на областных спартакиадах трудовых резервов и занимали призовые места.

На новый уровень тренера по боксу Александр Ильич вышел, когда на территории хлебоприемного пункта, находящегося за железной дорогой, появился спортзал.

— Меня пригласили туда работать. Вместе с мальчишками мы оборудовали ринг, даже построили баню и заготавливали для нее веники, — с улыбкой вспоминает Александр Ильич.

По признанию Александра Ильича, ребята, которых довелось тренировать в те годы (а это были уже 80-е), отличались целеустремленностью и упорством. К примеру, некоторые ученики жили на одном краю поселка, но каждое утро бежали на другой, чтобы успеть отработать удары до начала занятий. Сам тренер относился к воспитанникам по-отцовски: он находил время не только для тренировок, но и для совместных походов или выездов на природу с ночевкой.

Вообще, в то время желающих заниматься боксом подростков было хоть отбавляй. И не только подростков.

— У меня тренировались и взрослые, среди которых были чуть ли не мои ровесники, — говорит Александр Ильич.

Рассказывая о том времени — к слову, в 80-х годах Александр Пятин получил заочное высшее педагогическое образование, — наш собеседник отмечает, что тренировкам и легкоатлетическим нагрузкам отводилось много времени.

— У нас за поселком есть возвышенность, скорее даже склон, который в народе прозвали «Ёрш». Местами он очень крутой. Мы с ребятами делали там спуск и подъем на время. И если поначалу один такой забег занимал 20 минут, то впоследствии ребята умудрялись за 17 минут спуститься и подняться уже пять раз! А «на лапы» (снаряд для отработки ударов. — Прим. авт.) ученики прибегали еще до занятий в школе — в половине восьмого утра, — вспоминает тренер.

Воспитанники школы Пятина не раз выигрывали соревнования и становились победителями спартакиад — как местного уровня (например, на приз районной газеты), так и республиканских и международных турниров. Так, мастерами спорта СССР по боксу стали ученики Александра Ильича: Виктор Чистовский, Марат Кузайдаров, Едиль Ишекенов и Александр Пятин-младший.

Тренер с теплотой вспоминает своих воспитанников:

— Едиль Ишекенов в обычной жизни отличался сдержанностью и молчаливостью, но бокс для него был всем. Он им просто жил, успехи были блестящие. Ему предрекали большое будущее, а заслуженный тренер СССР даже настаивал на том, чтобы включить Едиля в состав олимпийской сборной. Но для этого нужно было жить в интернате при школе олимпийского резерва. К сожалению, поехать туда он не смог. Жизнь Едиля трагически оборвалась в 90-х годах, но в память о нем у нас ежегодно проводится международный турнир. Победителям этих соревнований присваивается звание кандидата в мастера спорта. Виктор Чистовский всегда показывал отличный результат. Помню его выступления в Джамбуле (ныне Тараз. — Прим. авт.), в Костанае, на первенстве республики в Уральске. Сейчас Виктор живет в Москве, он юрист, но связь мы поддерживаем. Занимался у меня и Володя Коба. Подавал большие надежды, готовился к республиканскому турниру. Но врачи не допустили, более того — запретили заниматься боксом якобы из-за проблем со здоровьем. Помню, как тогда Володя расстроился. Сейчас он живет в Набережных Челнах, и со здоровьем у него все в порядке. Отлично выступал и мой сын Саша. Он стал призером ВЦСПС (Всесоюзный центральный совет профессиональных союзов). Был случай: шел международный турнир, Саша повредил руку, и ему пришлось проводить бой одной рукой. Сделал он это так незаметно, что судьи даже ничего не заподозрили.

Уже в годы независимости Казахстана трое учеников Александра Пятина стали мастерами спорта РК. Это Нуркен Амангалиев, вошедший в состав сборной страны по боксу, Фаиль Шагалиев и Илья Киселев. Последний — внук Александра Ильича.

— Илья — чемпион Казахстана, финалист двух первенств республики, он был признан самым техничным боксером среди юношей, — с гордостью говорит о внуке дед.

Да, Александру Ильичу есть кем гордиться по праву — он вырастил достойную смену. Только одно омрачает сердце тренера: слишком рано ушли из жизни его ученик Едиль Ишекенов и сын Саша…

Сейчас, несмотря на возраст, Александр Пятин работает тренером в ДЮСШ и занимается с ребятами в спортзале бывшего СПТУ-7, которое теперь стало колледжем.

— Раньше ко мне приходили заниматься мальчишки подросткового возраста, сейчас, если родители просят — приходят с 8 лет. У нас две группы, в каждой по 8 человек. Одну веду я, другую — тренер из Аксая. Занятия проходят ежедневно, кроме субботы и воскресенья, вечером. Праздников и каникул у нас нет. Занятия длятся от полутора до двух часов. В понедельник, среду и пятницу — силовые тренировки. Это и работа с кувалдой — когда бьют ею по резиновым баллонам, использование тяжелых мячей и специальные упражнения для бицепсов, а также обязательно турник, пресс, отжимания, хлопки с приседаниями, прыжки в высоту и в длину. И конечно, отработка ударов перед зеркалом, ударов снизу, в движении. Ребята также отрабатывают удары на лапах. В летнее время тренируемся на свежем воздухе, играем в футбол, и обязательно бег, — рассказывает тренер.

Среди нынешних своих воспитанников он отмечает Мурата Али, призера кубка мира среди молодежи, и обучающегося в республиканской спортивной школе-интернате, Максима Пилипенко, Мираса Науразгалиева.

В Шынгырлау ежегодно проводятся три боксерских турнира: международный памяти Едиля Ишекенова, на приз Мирболата Тасмагамбетова — в прошлом ученика Александра Ильича, а ныне бизнесмена и мецената, а также турнир, который проводит сам Александр Пятин.

— Турнир памяти Едиля традиционно проходит у нас в сентябре. Раньше приезжало много спортсменов из Узбекистана, России, конечно, из нашей области и других городов Казахстана. Сейчас в основном выступают казахстанцы, — говорит Александр Ильич.

Всю жизнь посвятивший спорту, он и сейчас придерживается строгого распорядка и дисциплины — ранний подъем, прогулки по несколько километров.

— Раньше, когда был помоложе — бегал. Сейчас — хожу пешком. Наматываю километры. А как иначе? Движение — это жизнь, — уверен Александр Ильич.

Вместе с супругой Галиной Ивановной они недавно отметили 55-летний юбилей совместной жизни. Вырастили детей, воспитали внуков. Но своим главным достижением Александр Пятин считает учеников, их победы. За вклад в спортивную жизнь района на протяжении многих лет и воспитание подрастающего поколения ему было присвоено звание Почетного гражданина Шынгырлауского района.

Было ли у него желание переехать из поселка в город, кардинально сменить место жительства и заниматься любимым делом в элитных боксерских клубах? На этот вопрос Александр Ильич отвечает так:

— Предлагали в свое время и не раз и работу, и жилье в Оренбурге, Ленинграде, в других городах. Но куда я без своих мальчишек? Разве я могу их бросить?

Ирина ШУКЛИНА

Фото автора и из личного архива А.И. Пятина