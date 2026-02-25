Мажилис приступил к рассмотрению законопроекта, который расширяет правовой статус и полномочия педагогов, а также освобождает их от ответственности за учеников во внеучебное время.

В Казахстане продолжают обсуждать инициативы, направленные на усиление статуса учителей. Если ранее в Мажилис поступил законопроект об освобождении педагогов от ответственности за действия учеников вне школы, то теперь депутаты сделали следующий шаг, передаёт Zakon.kz.

25 февраля 2026 года депутаты Мажилиса на пленарном заседании приняли в работу новый законопроект, предусматривающий наделение педагогов дополнительными полномочиями. Документ направлен на укрепление правового статуса учителей и усиление механизмов их защиты.

Как отмечается, предлагаемые изменения касаются расширения прав педагогов в образовательном процессе и создания дополнительных гарантий при взаимодействии с учениками и их родителями.

— Укрепление статуса педагога — это не только повышение заработной платы, но и создание реальных механизмов поддержки и защиты права педагогов, в том числе в спорных ситуациях с учащимися и их родителями, — подчеркнул депутат Мажилиса Асхат Айматагмбетов.

Таким образом, инициативы по реформированию сферы образования выходят на новый этап: если ранее обсуждался вопрос разграничения ответственности педагогов, то теперь речь идёт о расширении их полномочий. После принятия законопроекта в работу документ будет рассмотрен профильными комитетами и депутатами в установленном порядке.