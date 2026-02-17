Ответственность за поведение и безопасность ребёнка во внеурочное время будут нести родители или другие законные представители.

В Казахстане предлагают освободить педагогов от ответственности за происшествия с учениками вне рамок их профессиональной деятельности. Соответствующий законопроект поступил на рассмотрение мажилиса.

Документ под названием «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам статуса педагога и образования» опубликован на сайте мажилиса. Его инициировали депутаты.

Одно из ключевых изменений касается статьи 6 закона «О статусе педагога» — в ней уточняется, в каких случаях учителя и руководители школ несут ответственность за детей.

— Педагог и (или) руководитель организации образования несут ответственность за происшествия, произошедшие с обучающимися или воспитанниками, исключительно в период осуществления ими профессиональной деятельности, в том числе в процессе выполнения должностных обязанностей, связанных с образовательной деятельностью, — говорится в документе.

Таким образом, ответственность предлагается ограничить только временем выполнения служебных обязанностей.

Также в законопроекте предусмотрены нормы, направленные на снижение дополнительной нагрузки на педагогов. В частности, учителей хотят освободить от обязательного ведения аккаунтов в социальных сетях и выполнения имиджевых задач, не связанных напрямую с их профессией.

— Пункт 1 статьи 7 дополнить подпунктами следующего содержания: отказ от обязательного ведения аккаунтов на онлайн-платформах и публикации на них материалов, а также от выполнения имиджевых или иных видов работ, не относящиеся к его профессиональной деятельности и не предусмотренные трудовым договором (должностной инструкцией); выполнение иных видов работ, не связанных с его профессиональными обязанностями, в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан, — сказано в законопроекте.

Кроме того, предлагаются изменения в закон «Об образовании». В частности, планируется закрепить обязанность уважать права педагога, а также установить, что ответственность за поведение и безопасность ребёнка во внеурочное время несут родители или другие законные представители.

Ещё одна инициатива касается школьной дисциплины — законопроектом предлагается запретить использование мобильных телефонов не только во время уроков, но и на переменах.