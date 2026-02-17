Вход для всех гостей свободный.

В Уральске 20–21 февраля впервые пройдёт зимний спортивный фестиваль «ORAL WINTER FEST – 2026». Мероприятие объединит соревнования по зимним, национальным, современным и экстремальным видам спорта.

В течение двух дней на площадке спортивно-конного комплекса «Нур-Ер» гостей ждёт насыщенная программа. В рамках фестиваля состоится чемпионат Республики Казахстан по құсбегілік, а также соревнования по тазы жарысы, традиционной стрельбе из лука и жамбы ату. Кроме того, в программе заявлены стрельба на лыжах, автодрифт на льду, кёрлинг и катание на санях.

Для жителей и гостей города организуют массовые катания на коньках, спуски с горки, прогулки на лошадях и санях, детский и взрослый лыжный марафон, а также концертную программу.

Торжественная церемония открытия фестиваля запланирована на 20 февраля в 12:00. Место проведения — спортивно-конный комплекс «Нур-Ер» по адресу: улица Жангир хана, 69Б.

