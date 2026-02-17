Лёд у подъезда, глыбы снега на крыше и сосульки над входом — кто должен за этим следить и кто ответит, если имущество или сами жильцы пострадали?

Кто отвечает за уборку снега

За уборку снега и наледи во дворах и на крышах многоквартирных домов отвечают органы управления домом, то есть: ОСИ, КСК, управляющие компании, сообщает krisha.kz.

Двор — их территория ответственности, акимат отвечает только за общественные зоны: дороги, тротуары, парки и т. д.

Как пояснили в управлении коммунальной инфраструктуры и жилищной инспекции Алматы, по действующему законодательству именно органы управления обязаны обеспечивать надлежащее санитарное и техническое состояние дома и прилегающей территории.

Что обязаны делать КСК и ОСИ

В перечень обязательных работ входит:

уборка снега и наледи во дворе;

очистка крыш и козырьков от сосулек.

Работы должны проводиться с соблюдением мер безопасности.

Опасные участки обязаны ограждать предупреждающей лентой, а жителей заранее оповестить о проведении работ, например, перед очисткой крыши.

За чей счёт проводят работы

Расходы оплачиваются из общих средств на содержание дома.

Если денег недостаточно (например, нужна спецтехника для высотных работ), проводится собрание жильцов и организуется целевой сбор на эти услуги.

Если снег или сосулька нанесли ущерб

Если из-за несвоевременной или некачественной уборки произошли аварийные ситуации или ЧП, ответственность несёт председатель ОСИ либо обслуживающая организация.

Если житель пострадал, например, поскользнулся на льду у подъезда и получил травму, или был причинён имущественный ущерб (например, снег с крыши повредил автомобиль), пострадавший может обратиться в суд для выплаты компенсации.