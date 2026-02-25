Ранее женщина считалась без вести пропавшей.

Младшая дочь из пропавшей семьи в Западном Казахстане проходит по делу как подозреваемая. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов.

Ранее женщина считалась без вести пропавшей. Накануне её задержали в Индонезии вместе с супругом, которого подозревают в убийстве её родителей.

24 февраля в Polisia.kz сообщили, что сотрудники МВД Казахстана при взаимодействии с зарубежными коллегами в деревне Сенару на острове Ломбок в Республике Индонезия задержали мужчину, подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления, предусмотренного частью 2 статьи 99 УК РК. Вместе с ним установлена его бывшая супруга, ранее объявленная в международный розыск как без вести пропавшая.

Напомним, 6 января в Кызылкогинском районе Атырауской области были обнаружены тела супругов с ножевыми ранениями в хозяйственной постройке на территории дома.

Подозреваемый в убийстве супругов — зять погибших — Султан Сарсемалиев находился в международном розыске. Вместе с ним разыскивали и его супругу Акбаян, 30-летнюю младшую дочь убитой семейной пары. По делу она проходила как без вести пропавшая.

Позже стало известно, что детей подозреваемого в убийстве передали под защиту государства.