Несовершеннолетних признали нуждающимися в срочной защите и временно изъяли из семьи, пока их отец остаётся в розыске.

Речь идет о пятерых несовершеннолетних детях Султана Сарсемалиева, объявленного в розыск по подозрению в убийстве жителей села Жангельди.

По данным управления образования Атырауской области, второго февраля 2026 года в акимат Махамбетского района из департамента полиции Атырауской области поступило письмо о необходимости срочного обеспечения безопасности пятерых несовершеннолетних детей подозреваемого, а именно взятии под государственную защиту.

— По решению районной комиссии по делам несовершеннолетних трое детей временно размещены в Центре адаптации несовершеннолетних управления образования Атырауской области. Двое младенцев в возрасте 3 и 1 года направлены в специализированный дом ребёнка системы здравоохранения, — говорится в сообщении.

Состояние детей находится под контролем. Профильные органы принимают меры по обеспечению их прав и безопасности.

Подозреваемый в убийстве супругов — зять погибших — Султан Сарсемалиев по-прежнему находится в международном розыске. Вместе с ним разыскивается и его супруга Акбаян, 30-летняя младшая дочь убитой семейной пары. По делу она проходит как без вести пропавшая. Следствие не исключает, что к преступлению могли быть причастны и другие лица.

К слову, поиски детей убитых супругов в селе Жангельди Атырауской области временно приостановлены.

Напомним, семья из села Жангельди — 66-летний Максот Мукангалиев, его супруга Насип Утешкалиева и их взрослые дети — перестали выходить на связь, 25 декабря 2025 года в полицию поступило официальное заявление о пропаже. Сначала пропал сын Наурыз, который сообщил, что направляется на работу. Позже вся семья сказала родственникам, что едет «к врачу», не указав ни место, ни маршрут, после чего связь с ними оборвалась.

6 января, в хозяйственной постройке на территории дома были обнаружены тела хозяина и его супруги с ножевыми ранениями. После обнаружения тел пенсионеров было возбуждено уголовное дело. Информацию из соцсетей о том, что тела якобы нашли под полом сарая, правоохранительные органы не подтверждают и просят не доверять непроверенным данным.

Двое их детей — Наурыз и Мирамгуль — до настоящего времени так и не найдены. Старшая дочь семьи, Мейрамгуль Карабалина, в последний раз попала в объективы камер видеонаблюдения в Атырау. Подробности расследования не разглашаются.