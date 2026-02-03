Нарушитель использовал в разговоре нецензурные выражения.

Шалкарский районный суд Актюбинской области рассмотрел дело в отношении гражданина О., который проявил неуважение к медработнику при исполнении служебных обязанностей. Об этом сообщили в пресс-службе районного суда.

По данным суда, мужчина позвонил по номеру 103, вызвав бригаду скорой помощи, и в разговоре с фельдшером-диспетчером Е. использовал нецензурные выражения и грубо нарушил нормы общения с медицинским персоналом.

Суд учёл раскаяние нарушителя, характер правонарушения, наличие у него несовершеннолетних детей и мнение потерпевшей о прощении.

В итоге гражданина О. признали виновным по части 2 статьи 80-1 КоАП и назначили штраф в размере 129 750 тенге.

Постановление уже вступило в законную силу.