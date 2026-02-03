9-классницу забрали в больницу из школы.

14 октября 2025 года стало известно о том, что в Актюбинской области 9-классница родила ребенка. Девочке стало плохо в школе, её забрали в больницу, где она позже и родила ребенка на 39 неделе беременности.

Тогда в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области сообщили, что подозреваемый установлен и арестован. Им оказался 64-летний мужчина. Он является супругом бабушки школьницы и не родным дедушкой для девочки.

Сегодня, 3 февраля, суд Актобе признал мужчину виновным в изнасиловании, совершённом в отношении малолетней. Его приговорили к 21 году лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительном учреждении средней безопасности. Суд учёл возраст подсудимого (ему 64 года).

К слову, прокурор запрашивал для обвиняемого 20 лет лишения свободы.

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован.

