Присяжные в Актобе признали невиновным водителя грузовика, которого обвиняли в ДТП с четырьмя погибшими.

В Актобе суд с участием присяжных рассмотрел уголовное дело в отношении водителя грузовика, обвиняемого в смертельном ДТП. По итогам разбирательства присяжные признали его невиновным, сообщили в пресс-службе специализированного межрайонного суда по уголовным делам Актюбинской области.

Дело рассматривалось по части 4 статьи 345 Уголовного кодекса — нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности гибель людей.

По версии следствия, авария произошла на 921-м километре автодороги Самара — Шымкент. Предполагалось, что водитель грузовика выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковым автомобилем.

В результате дорожно-транспортного происшествия четыре пассажира легковой машины погибли, а водитель получил травмы средней тяжести.

В суде уточнили, что дело рассматривалось с участием коллегии присяжных, в состав которой входят судья и десять присяжных заседателей.

— В соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства суд присяжных действует в составе одного судьи и десяти присяжных заседателей, каждый из которых имеет один голос. Вердикт считается принятым, если за него проголосовало большинство голосующих. Вердиктом присяжных заседателей большинством голосов подсудимый признан невиновным и оправдан за отсутствием в его действиях состава уголовного правонарушения, — сообщили в суде.

Также отмечается, что по выявленным нарушениям, допущенным во время расследования, суд вынес частное постановление.

При этом приговор пока не вступил в законную силу.