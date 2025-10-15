Подозреваемого в совершении преступления задержали.

14 октября стало известно о том, что в Актюбинской области 9-классница родила ребенка. Девочке стало плохо в школе, ее забрали в больницу, где она позже и родила ребенка на 39 неделе беременности.

В пресс-службе департамента полиции Актюбинской области сообщили, что подозреваемый установлен и арестован. Началось досудебное расследование, которое находится на контроле у руководства департамента полиции.

Позже ситуацию прокомментировали и в Комитете по охране прав детей РК. Так, в ведомстве сообщили, что состояние здоровья школьницы и ребенка сейчас оценивается как стабильное. Девочке оказана необходимая психологическая помощь.



