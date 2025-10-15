В первом случаи деньги потратили с чужой карты, во втором — сделали денежный перевод.

В Уральске полиция задержала двух молодых людей, которых подозревают в мошенничестве с банковскими картами, передает Polisia.kz. 17-летний студент нашёл чужую карту, принадлежавшую 36-летней женщине, и потратил с неё 28 тысяч тенге. В другом случае 19-летняя жительница района Байтерек взяла телефон пенсионера и через мобильное приложение перевела себе 155 тысяч тенге.

По обоим фактам начато досудебное расследование.

Полиция напоминает: будьте внимательны с банковскими картами и телефонами, не передавайте доступ к ним другим людям и сразу блокируйте карту, если потеряли.

Напомним, что 16 сентября 2025 года в УК РК введена новая статья, которая устанавливает ответственность за передачу своих банковских карт и счёта третьим лицам. В зависимости от тяжести, характера действий и размера полученной выгоды статья 232-1 УК предусматривает наказание за дропперство от штрафа до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.



