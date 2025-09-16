16 сентября в УК РК введена новая статья, которая устанавливает ответственность за передачу своих банковских карт и счёта третьим лицам.

По данным Polisia.kz, в зависимости от тяжести, характера действий и размера полученной выгоды статья 232-1 УК предусматривает наказание за дропперство от штрафа до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В МВД отметили, что принятие этой нормы направлено на системную борьбу с кибермошенничеством, укрепление финансовой безопасности граждан и пресечение деятельности преступных групп, действующих в цифровом пространстве.

Под дропперством понимается:

незаконное предоставление, передача или приобретение доступа к банковскому счёту, платёжному инструменту либо идентификационному средству; ⁠

осуществление незаконных платежей и (или) переводов денег, в том числе в интересах третьих лиц за материальное вознаграждение.

Это явление является одним из ключевых элементов в схемах интернет-мошенничества и используется для обналичивания и вывода похищенных средств.

Фото: pexels.com



