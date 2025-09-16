По данным Polisia.kz, в зависимости от тяжести, характера действий и размера полученной выгоды статья 232-1 УК предусматривает наказание за дропперство от штрафа до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В МВД отметили, что принятие этой нормы направлено на системную борьбу с кибермошенничеством, укрепление финансовой безопасности граждан и пресечение деятельности преступных групп, действующих в цифровом пространстве.

Под дропперством понимается:

  • незаконное предоставление, передача или приобретение доступа к банковскому счёту, платёжному инструменту либо идентификационному средству; ⁠
  • осуществление незаконных платежей и (или) переводов денег, в том числе в интересах третьих лиц за материальное вознаграждение. 

Это явление является одним из ключевых элементов в схемах интернет-мошенничества и используется для обналичивания и вывода похищенных средств.

