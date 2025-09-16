До того как 22 сентября 2025 года Солнце перейдет в Весы, четыре знака зодиака почувствуют мощный приток удачи.

Как пишет журнал Parade, в ближайшую неделю откроется космическое окно возможностей: внезапные встречи, неожиданные предложения и совпадения будут появляться именно тогда, когда они особенно нужны. Для кого-то это будет словно открытие дверей после долгих задержек, а для других – ощущение, что Вселенная наконец даёт «зелёный свет» в ситуации, где раньше царили сомнения.

Дева

Это ваш сезон, и он работает на вас. Время занять своё место и действовать. Возможны удачные знакомства, новые перспективы в работе и озарения, придающие уверенность в завтрашнем дне. Слушайте, что происходит вокруг. Незначительный разговор может стать отправной точкой для большого прорыва, а маленький сдвиг в восприятии способен показать вам новый путь. Все это не случайно – так космос направляет вас и вознаграждает за упорство.

Рыбы

Для вас, Рыбы, гороскоп на неделю прежде всего повлияет на сферу отношений. Завершающий этап сезона Девы переносит внимание на партнерство и взаимодействие – от дружбы и бизнеса до романтики и неожиданных встреч. Каждая новая связь способна стать поворотной точкой на вашем пути. Вы яснее видите, кто действительно с вами, а кто нет. Это помогает понять, во что стоит вкладывать душу и где нужно отпустить.

Стрелец

Вас ждут приключения и новые горизонты. До конца сезона Девы космос готов открыть перед вами возможности, связанные с путешествиями, обучением или творчеством. Случайные встречи и предложения могут стать началом вдохновляющих проектов. Главное – следовать любопытству. Там, где вы решаетесь выйти из зоны комфорта, вас ждут самые большие подарки. То, что сейчас начинается как маленькая идея или мимолетное вдохновение, в будущем может стать ключом к важным переменам.

Близнецы

Для вас акцент этого периода ложится на семью, дом и чувство безопасности. Завершающий отрезок сезона Девы может прояснить важные моменты, связанные с жильем, отношениями с близкими или внутренним ощущением фундамента. Небольшие перемены окажутся очень значимыми: разговор с родственником, переоценка приоритетов или даже случайное событие дома приведут к открытиям и подарят новые перспективы.

Фото: pixabay.com