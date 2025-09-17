ЕНПФ назвал топ-5 самых крупных выплат.

Средний размер ежемесячной выплаты из ЕНПФ по достижению пенсионного возраста в Казахстане на 1 августа 2025 года составляет всего 35,7 тысяч тенге. Однако максимальная сумма не ограничена и у отдельных граждан превышает 900 тысяч тенге, передаёт Tengrinews.kz.

По данным ЕНПФ, на 1 сентября 2025 года самые высокие пенсионные выплаты по возрасту составляют:

993 041 тенге;

818 818 тенге;

635 236 тенге;

565 857 тенге;

560 437 тенге.

Эксперты отмечают, что на формирование столь высоких сумм влияют несколько факторов: уровень доходов вкладчика, регулярность и полнота перечислений со всех видов заработка.

Накопительная пенсионная система позволяет самостоятельно управлять своим капиталом: если 10 процентов обязательных взносов недостаточно, граждане могут дополнять их добровольными пенсионными взносами.

К слову, в стране проживают 2,4 миллиона пенсионеров. Средний размер совокупной пенсии на 1 июня 2025 года составил 143 502 тенге, в том числе размер солидарной пенсии – 95 814 тенге, базовой пенсии – 47 688 тенге.