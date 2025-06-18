С начала года казахстанцам выплачено пенсий на сумму более 1,7 триллиона тенге.

С начала года из республиканского бюджета выплачено пенсий на сумму 1,7 триллиона тенге, из них на выплату базовой пенсии направлено – 564,7 млрд тенге, солидарной пенсии – 1 трлн 181,2 млрд тенге. Такими данными поделились в министерстве труда и социальной защиты РК.

Так, по состоянию на 1 июня 2025 года в стране проживают 2,4 миллиона пенсионеров. Средний размер совокупной пенсии на 1 июня 2025 года составил 143 502 тенге, в том числе размер солидарной пенсии – 95 814 тенге, базовой пенсии – 47 688 тенге.

Как сообщалось ранее, 1 января 2025 года размер базовой пенсионной выплаты увеличен на 6,5% в соответствии с прогнозным уровнем инфляции, солидарной пенсии – на 8,5%, то есть с опережением уровня инфляции на 2%.

Кроме того, начиная с 2023 года в течение пяти лет, осуществляется ежегодное поэтапное повышение минимальной базовой пенсии до 70% от величины прожиточного минимума, максимальной – до 120%.

Так, с 1 января 2025 года минимальный размер базовой пенсии увеличен с 65% до 70% от прожиточного минимума, что составляет 32 360 тенге, максимальный размер – со 105 до 110% от прожиточного минимума, что составляет 50 851 тенге.

Напомним, с 1 июля 2018 года государственная базовая пенсионная выплата назначается каждому получателю индивидуально, с учетом его стажа участия в пенсионной системе.