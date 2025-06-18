Дети идут за интересом, историей, приключением. Кто -то читает по школьной программе, кто-то чтобы окунуться в фантастические миры, а кто-то чтобы просто полюбоваться яркими и красочными картинками.

Сказки на казахском, комиксы и мировые бестселлеры: что читают дети в ЗКО

Руководитель отдела обслуживания, библиотеки имени Х. Есенжанова Марина Запраметова отмечает, что дети идут за интересом, историей, приключением. Кто -то читает по школьной программе, кто-то чтобы окунуться в фантастические миры, а кто-то чтобы просто полюбоваться яркими и красочными картинками.

— Интерес рождается в библиотечной атмосфере - когда вокруг столько книг, выбора, что глаза разбегаются. Иногда дети теряются, и тогда я подсказываю: “Хочешь что-то сказочное или реальное? — говорит Марина Запраметова.

На полках библиотек можно найти всё: от классики и казахстанских сказок до ярких комиксов и зарубежных бестселлеров. Книги с красивыми обложками и иллюстрациями особенно привлекают детей. По словам заведующей филиалом №13 в Уральске Светланы Даубаевой, дети любят читать книги по популярным мультсериалам и зарубежную литературу.

— Дети по-прежнему с большим интересом читают книги, особенно если они связаны с их любимыми мультфильмами или фильмами. В своё время огромной популярностью пользовались книги по мультсериалу «Гравити Фолз» — дети с удовольствием читали истории о загадочных приключениях героев. Мы даже выписывали для них журнал «Том и Джерри» — красочный, яркий, выполненный в американском стиле, с множеством картинок. Он сразу полюбился маленьким читателям. Также дети внимательно следят за мировыми бестселлерами. Самый известный «Гарри Поттер», до сих пор остается одной из самой популярных серий — её читают и перечитывают поколениями, — делится Светлана Даубаева.

Интерес к казахской литературе тоже заметен. Казахстанские авторы все чаще радуют детей. Писатели восхищают детей своим творчеством, интересными историями пропитанной красотой нашей культуры, говорит заведующая центральной детской библиотеки Асемгуль Тюлемесова.

— Да, дети читают сказки и повести на казахском языке, — отмечает Асемгуль Тюлемесова.

Между тем, по данным министерства культуры и информации, в 2024 году в Казахстане было 1,7 миллиона юных читателей, зарегистрированных в 249 детских библиотеках. По наблюдениям заведующей Уральской городской системы Гульнар Утегеновой девочки посещают библиотеку больше. Для юных читателей в библиотеках устраивают конкурсы «Лучший читатель лета». Это стимулирует приходить ребёнка в библиотеку чаще.

— Книги выдаём на две недели. Если не успевают — продлеваем. Старшие дети часто берут книги для подготовки к экзаменам, — рассказывает Асемгуль Тюлемесова.

Дети с удовольствием возвращаются за новой книгой, включая те которые имеют свое продолжение истории, рассказывает библиотекарь филиала №13 Анна Костеренко.

Библиотекари отмечают, что видно, когда ребёнок читает. Он говорит уверенно, у него богатый словарный запас. Но трудно сказать точно, кто читает много, а кто мало. Может, кто-то просто читает дома или в другой библиотеке. Все дети разные, есть те кто много читает, но по натуре может быть немного застенчивым. Чтение заметно по тому как ребенок выражает мысли.

Светлана Даубаева считает, что читателей может привлечь большое количество и разнообразный выбор книг не только бумажных, но и электронных. По её мнению в библиотеках важно создать уютную атмосферу: мягкие кресла, удобные зоны, хороший интернет. Тогда детям будет приятно приходить к ним.

Руслан СКОРИК