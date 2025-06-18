В Атырау на территории государственного природного резервата «Акжайык» локализовали пожар на площади более 800 гектаров. Общая площадь возгорания составила 805 гектаров.

В Атырау на территории государственного природного резервата «Акжайык» локализовали пожар на площади более 800 гектаров. Общая площадь возгорания составила 805 гектаров. Согласно поручению оперативного штаба с 13 июня для ликвидации пожара задействовали силы и средства ДЧС, государственного природного резервата «Акжайык», лесных хозяйств и подрядных организаций. В общей сложности в тушении приняли участие более 110 человек и около 30 единиц техники. Об этом сообщили в областном акимате.

— 15 июня вертолётом Ми-8 АО «Казавиаспас» произвели 33 сброса воды, общий объём составил 100 тонн. В настоящее время продолжаются работы по устранению тления на одном очаге площадью 7 гектаров, — отметили в акимате.

Теперь на уязвимых участках территории резервата «Акжайык» организовали круглосуточное дежурство. Несмотря на неоднократную локализацию пожара, возникает повторное тление, что характерно для торфяных и заболоченных территорий.

— Подобные очаги могут сохраняться длительное время и представляют риск повторного задымления и возгорания, особенно при изменении погодных условий. В связи с этим, по поручению оперативного штаба Атырауской области, на потенциально уязвимых участках организовано круглосуточное дежурство. Одновременно продолжается мониторинг обстановки как с воздуха, так и с земли, — дополнили в акимате.



