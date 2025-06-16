Пожар удалось локализовать, сообщает ДЧС области.

Более 100 тонн воды сбросили с вертолета на горящий камыш в Атырауской области

Камыш в природном резервате «Акжайык» в 15 километрах от села Еркинкала в Атырау загорелся несколько дней назад. Общая площадь пожара превысила 600 гектаров.

К тушению возгорания привлекли вертолет МИ-8 с водосливным устройством АО «Казавиаспас».

По информации МЧС на утро 16 июня пожар удалось локализовать.

— В настоящее время продолжаются работы по тушению пожара тростниковой растительности на площади 300 га. Вертолетом МИ-8 с водосливным устройством АО «Казавиаспас» в очаги пожара было осуществлено 33 спуска воды, общим объемом около 100 тонн, - сообщили в ведомстве.



